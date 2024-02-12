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Психолог перечислила характеристики мужчины-абьюзера

Психолог Аванесова: абьюзеров отличает желание контролировать партнера

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Shutterstock

Мужчины-абьюзеры на первых этапах отношений могут вести себя галантно, делать подарки, удивлять и проявлять заботу. Об этом RuNews24 рассказала психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова.

Она уточнила, что в абьюзивных отношениях один из партнеров может оскорблять другого, унижать, злоупотреблять его потребностями, чувствами, желаниями, причинять вред. При этом на людях такие мужчины могут быть приветливыми и милыми. Еще одна характерная черта такого человека — контроль.

«Сначала контроль может преподноситься как забота: «Чтобы дома была во столько-то, я волнуюсь». Позже можно услышать такие фразы: «Я не хочу, чтобы ты общалась с этими подругами, мне не нравится их образ жизни, как они одеваются» и другое». Мужчина убеждает не общаться с родителями, родственниками, начинает обрубать все связи, чтобы потом женщине не к кому было обратиться за помощью. Еще одна важная черта, свойственная мужчине-абъюзеру, — это контроль внешнего вида женщины», — отметила эксперт.

Кроме того, он может прибегать к манипуляциям, шантажу, ему свойственная нездоровая ревность, заключила Аванесова.

Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский до этого рассказал «Газете.Ru», что распознать абьюзера в переписке помогут несколько «красных флагов»: обычно абьюзеры сильно форсируют события, пытаются все контролировать и имеют проблемы с гневом.

Ранее психолог объяснил, как перестать быть абьюзером.

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