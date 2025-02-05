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Пенсионер из Ангарска лишился машины и почти 10 млн рублей из-за мошенников

В Ангарске пенсионер отдал мошенникам почти 10 млн рублей
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Pixabay

Житель Ангарска поверил аферистам и перевел им почти десять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД Иркутской области.

Мошенники связались с 60-летним пенсионером и представились его бывшим начальником. По словам неизвестного, сейчас в организации идет проверка действующих и уволенных сотрудников, поэтому ему могут позвонить.

Позже злоумышленники снова связались с ангарчанином и рассказали о подозрительных переводах на счета запрещенной организации. Якобы, чтобы избежать ответственности за эти действия, пострадавший снял накопления (почти шесть миллионов рублей).

«Затем потерпевший продал машину за 2,5 млн рублей, занял у родственников 500 тысяч рублей и оформил кредит на 800 тысяч рублей. Все эти деньги он перевел мошенникам», — поделились в ведомстве.

Позже мужчина понял, что его обманули. При этом ранее он уже становился жертвой мошенников. Пытаясь заработать, он лишился 300 тысяч рублей.

Ранее россиянин испугался хакерской атаки и отдал мошенникам почти 3,7 млн рублей.

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