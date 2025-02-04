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Россиянин испугался хакерской атаки и отдал мошенникам почти 3,7 млн рублей

В Нижегородской области мужчина потерял 3,7 млн рублей, доверившись мошенникам
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Depositphotos

В Нижегородской области 62-летний мужчина потерял сбережения и влез в кредиты, доверившись мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Жителю города Бор в мессенджере написал неизвестный, который представился «начальником кадрового резерва» компании, где мужчина работает. Затем с ним связался другой аферист, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Мошенники убедили россиянина, что из-за хакерской атаки в компании случилась утечка данных, и теперь его сбережения в опасности.

Мужчина поверил злоумышленникам и последовал их инструкциям, согласно которым для того, чтобы якобы сохранить деньги, их необходимо было перевести на «безопасный счет». Россиянин отправил преступникам почти 1,7 млн рублей личных накоплений, а затем еще взятые в кредит 2 млн рублей.

Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб от действий аферистов составил почти 3,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток из Кузбасса лишился 250 тысяч рублей, поверив в выигрыш.

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