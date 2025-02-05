Власти Астрахани объяснили сильный запах газа на улицах

Сильный запах газа на улицах Астрахани связан с перезапуском местного газоперерабатывающего завода, который был остановлен из-за налета украинских беспилотников. Об этом пишет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них были потушены в связи с остановкой работы завода. Также во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается так, как и на бытовой газовой плите. По данным метеослужбы, облако газа смещается в степь», — пишет Бабушкин.

Он предупредил, что в ближайшие дни подобная ситуация может повторяться до тех пор, пока работа завода не будет восстановлена. Бабушкин заверил жителей Астрахани, что природный газ в представленных концентрациях не опасен для жизни на открытых пространствах.

До этого Игорь Бабушкин заявлял, что восстановительные работы на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Астрахани, который подвергся атаке украинских дронов, планируют завершить 5 февраля.

Ранее в Волгоградской области после атаки украинских дронов произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.