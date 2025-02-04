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Стали известны сроки завершения восстановительных работ на ГПЗ в Астрахани

Бабушкин: работы на атакованном дронами ГПЗ в Астрахани завершат 5 февраля
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Восстановительные работы на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Астрахани, который подвергся атаке украинских дронов, планируют завершить 5 февраля. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он отметил, что держит на контроле ремонт инфраструктурного объекта. По словам главы региона, в настоящее время специалисты осуществляют пуско-наладочные работы для возобновления подачи топлива на магистральные трубопроводы.

«По плану их завершат завтра», — говорится в заявлении.

Бабушкин добавил, что автоматическая система контроля качества воздуха на ГПЗ непрерывно делает замеры и анализирует концентрацию вредных веществ в атмосфере. К текущему моменту превышения допустимых значений зафиксировано не было.

3 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что украинские беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Астрахани. После этого на территории объекта начался пожар, при этом пресс-служба губернатора региона заявила об отсутствии пострадавших. Бабушкин лично приезжал на место происшествия и благодарил сотрудников оперативных служб за слаженную работу.

Ранее в Волгоградской области после атаки украинских дронов произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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