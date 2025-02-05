Депутата, назвавшего глупостью вологодский «сухой закон»‎, исключили из партии

Депутата Государственной думы от Вологодской области Алексея Канаева исключили из «‎Единой России»‎ за критику вологодского «сухого закона». Об этом сообщил первый заместитель секретаря регионального политсовета, спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в своем Telegram-канале.

По словам Жестянникова, у других участников партии накопилось слишком много вопросов к коллеге.

«‎Задача, которая стоит перед депутатами и органами исполнительной власти – это развитие региона и повышение благополучия вологжан. Но однозначно – личные интересы и собственный пиар не должны стоять во главе угла», — говорится в публикации.

Жестянников отметил, что решение об исключении Канаева приняли единогласно. Замсекретаря заявил, что депутат утратил связь с региональным Заксобранием, а его работа стала неэффективной.

Канаев, в свою очередь, рассказал в своем Telegram-канале, что поддерживал запрет «наливаек», обращая внимание на риски, связанные с ограничением продаж алкогольных напитков до двух часов в день.

Он также подчеркнул, что решение об исключении из партии будет оспаривать в «‎вышестоящих органах»‎.

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