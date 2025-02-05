Депутата, назвавшего глупостью вологодский «сухой закон»‎, исключили из партии

Депутата Государственной думы от Вологодской области Алексея Канаева исключили из «Единой России» за критику вологодского «сухого закона». Об этом сообщил первый заместитель секретаря регионального политсовета, спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в своем Telegram-канале.
По словам Жестянникова, у других участников партии накопилось слишком много вопросов к коллеге.
«Задача, которая стоит перед депутатами и органами исполнительной власти – это развитие региона и повышение благополучия вологжан. Но однозначно – личные интересы и собственный пиар не должны стоять во главе угла», — говорится в публикации.
Жестянников отметил, что решение об исключении Канаева приняли единогласно. Замсекретаря заявил, что депутат утратил связь с региональным Заксобранием, а его работа стала неэффективной.
Канаев, в свою очередь, рассказал в своем Telegram-канале, что поддерживал запрет «наливаек», обращая внимание на риски, связанные с ограничением продаж алкогольных напитков до двух часов в день.
Он также подчеркнул, что решение об исключении из партии будет оспаривать в «вышестоящих органах».
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