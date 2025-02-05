Врач рассказала о неожиданной пользе картофеля для сердца

Картофель может оказать пользу для сердца и сосудов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, в нем содержится калий, который положительно влияет на сократительную функцию миокарда и на мышечный слой сосудов. Для получения наибольшей пользы врач советует запекать картофель, готовить его на пару или в фольге.

При этом эксперт предупредила, что калий может быть вреден для людей с хронической почечной недостаточностью, поэтому перед приготовлением клубни стоит замочить на два-три часа.

«Если нет ограничений по заболеванию почек и картофель — ваш любимый гарнир, вы можете спокойно удерживать на нем вес, если соблюдаете порцию. Она должна составлять от 100 до 150 г в зависимости от того, женщина вы или мужчина. Также в тарелке должно быть 100 г белка и не меньше 200 г какого-нибудь овощного гарнира», — добавила Дианова.

Ученые из Центра женского здоровья Бригама в Бостоне до этого установили, что между общим потреблением картофеля, инсультом и инфарктом миокарда нет связи, в то время как жареный картофель может повышать риск развития гипертонии из-за высокой калорийности и избытка соли в составе.

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