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Названы продукты, которые опасно хранить в холодильнике

Daily Mail: лук, чеснок, картофель и бананы не нужно хранить в холодильнике
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Shutterstock

По мнению индийского диетолога Джанви Сангви, хранение лука, чеснока, картофеля и бананов в холодильнике может привести к порче этих продуктов и утрате их полезных свойств. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам врача, лук и чеснок стоит хранить в прохладном, темном и сухом месте, например в шкафу. Повышенная влажность в холодильнике может привести к тому, что продукты начнут «прорастать» и терять вкусовые качества. Также лук и чеснок может покрыться опасной для здоровья плесенью.

Картофель — еще один продукт, для которого не подходит хранение в холодильнике. Сангви объяснила, что при охлаждении крахмал превращается в сахар, что придает корнеплодам более сладкий вкус и зернистую текстуру. При приготовлении этого «модифицированного» картофеля при высоких температурах может образовываться акриламид — потенциально вредное соединение, связанное с повышенным риском развития рака.

Диетолог добавила, что бананы также не стоит класть в холодильник. Из-за низких температур они могут «побуреть и стать мягкими», потому что холод нарушает процесс их созревания.

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