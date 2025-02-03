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В Петербурге 95-летнего пенсионера сбил поезд, он не выжил

В Парголово 95-летний пенсионер попал под поезд
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Shutterstock/Malbert

В Петербурге пожилого мужчину не спасли после попадания под колеса состава. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по СЗФО.

Инцидент произошел на станции «Парголово». По версии правоохранителей, 95-летний пенсионер переходил пути на красный свет. При этом машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но это не помогло, и поезд сбил мужчину.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого во Франции девочке ампутировали ногу. Ребенок выходил из вагона, когда лодыжка застряла в подножке поезда. Состав тем временем уже пришел в движение. Пострадавшая получила серьезные травмы, из-за этого врачам пришлось отрезать ногу до колена, а не ограничиться лодыжкой.

Ранее в Подмосковье поезд снес автобус, который пытался переехать рельсы прямо перед составом.

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