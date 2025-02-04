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В США правозащитники подали новый иск против администрации Трампа

Правозащитники подали в суд на Трампа из-за его идеи по мигрантам на границе
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Kevin Lamarque/Reuters

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие правозащитные организации подали совместный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за обещания республиканца прекратить предоставление убежища мигрантам на американо-мексиканской границе. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ACLU.

В тексте указано, что действия Трампа угрожают жизням тысяч мигрантов, так как лишают их возможности попросить убежища.

21 января газета Wall Street Journal писала, что защитники прав иммигрантов подали в суд на Трампа из-за его указа, ограничивающего получение гражданства по праву рождения. По словам исполнительного директора ACLU Энтони Д. Ромеро, отказ в гражданстве детям, родившимся в США, противоречит конституции и является безрассудным и безжалостным отказом от американских ценностей.

До этого администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена экс-президентом США Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.

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