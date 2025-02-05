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Более половины россиян видят вещие сны

«КП»: 64% опрошенных россиян видят вещие сны
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Freepik.com

Более половины (64%) россиян признались, что верят в вещие сны и видят их. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,7 тыс. человек.

39% из них уточнили, что вещие сны снились им только несколько раз в жизни и предсказывали им важное событие. Еще 25% респондентов ответили, что им часто снятся такие сны.

«Мои сны сбываются всегда. <...> Если вижу белые платки или скатерти — к снегу. Квартира или полный бассейн воды снится к прибыли, деньги придут. Танцую во сне — заболею однозначно», — поделилась участница опроса.

21% опрошенных россиян сообщили, что верят в вещие сны, однако никогда не видели их сами.

«Моей старшей дочери сняться такие сны. Просыпается, рассказывает, потом все происходит один в один», — рассказала респондентка.

При этом 13% подчеркнули, что не верят в это. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Сомнолог София Черкасова до этого говорила, что некоторые люди часто видят интересные, продолжительные и «яркие» сны, обычно они связаны с воспоминаниями о прошедшем дне, которые откладываются в краткосрочной памяти. Во время быстрой стадии сна, при которой человеку что-то снится, мозг перерабатывает собранную информацию, пояснила она.

Ранее были названы пять интересных вещей, происходящих с человеком во время сна.

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