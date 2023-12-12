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Названы пять интересных вещей, происходящих с человеком во время сна

В России рассказали, что во время сна у человека падает температура тела

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Shutterstock

Журналисты «Ридуса» выяснили, что с человеком во время сна происходят несколько важных для здоровья и самочувствия вещей. Во-первых, во сне мозг систематизирует события и сохраняет воспоминания о них в центрах долговременной памяти, одновременно отбрасывая всю ненужную информацию.

Во-вторых, во время сна падает температура тела. Это необходимо для замедления метаболизма, чтобы человек мог отдыхать часами, не голодая. После пробуждения кровяное давление и частота сердечных сокращений снова повышаются.

В-третьих, во сне позвоночник освобождается от напряжения и немного растягивается. Этот процесс важен для нормального роста и развития детей.

В-четвертых, во сне незначительно снижается масса тела, поскольку теряется часть воды. В-пятых, мозг и тело избавляются от накопившихся за день токсинов, что помогает поддерживать работу организма днем. При недостатке сна этот процесс нарушается.

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Дарья Мифтахова до этого рассказала, что цикл сон-бодрствование привязан к солнечному свету и выработке мелатонина, который синтезируется в темное время суток. Этот гормон ускоряет засыпание, уменьшает количество пробуждений ночью и улучшает качество сна.

Увеличить его выработку, по словам специалиста, можно при помощи штор blackout, которые не пропускают солнечный свет, а также ношения солнцезащитных очков, фильтрующих голубой спектр, за 2-3 часа до сна.

Ранее сомнологи назвали способ победить сонливость без вреда для здоровья.

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