Сомнолог объяснила причины длительных и ярких снов

Некоторые люди часто видят интересные, продолжительные и «яркие» сны. Обычно они связаны с воспоминаниями о прошедшем дне, которые откладываются в краткосрочной памяти, объяснила сомнолог София Черкасова. Во время быстрой стадии сна, при которой человеку что-то снится, мозг перерабатывает собранную информацию, пояснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Краткосрочная память откладывается в хоне гиппокампа. Когда он очищается, воспоминания сортируются, нужные остаются, ненужные – стираются. Первые откладываются в корковые структуры на долгое время.

«Это делается в ускоренном режиме, в «перемотке», потому что быстрый сон занимает фактически не так много времени — в общей сложности 20-25 % от всей длительности сна», — отметила Черкасова.

Она также добавила, что все это происходит по циклам сна, каждый из которых занимает по 1,5 часа. При этом, по словам сомнолога, так как переработка информации длится долго, то сны можно расценивать как тоже продолжительные полуторачасовые сюжеты.

В то же время сомнолог Владимир Ковальзон связал яркие сны с усталостью — по его мнению, люди видят их из-за частого недосыпа.

Напомним, постоянно повторяющиеся кошмары врачи объясняют по классической физиологической теории сновидений. В соответствии с ней повторяющиеся сюжеты означают, что мозг продолжает работать над одной и той же задачей, которая не решается в дневное время.

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