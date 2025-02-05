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В Новосибирске врачи не спасли медика, потерявшего сознание на рабочем месте

В Новосибирске врач-статистик потерял сознание на работе
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Depositphotos

В новосибирской больнице врача не спасли во время рабочего дня. Об этом сообщает трудовая инспекция региона.

Инцидент произошел в Городской клинической поликлинике № 22. По данным ведомства, статистик потерял сознание на рабочем месте.

«Прибывшие врачи поликлиники провели реанимационные мероприятия, но спасти сотрудника не удалось», – сообщается в публикации.

В ведомстве формируют комиссию для расследования произошедшего. Сотрудники опрашивают очевидцев и проводят другие необходимые мероприятия, среди которых – правовой анализ документов, которые связаны с трудовой деятельностью в больнице.

Материалы расследования направят в прокуратуру.

До этого в Челябинске рабочий потерял сознание на рабочем месте. На металлургическом предприятии, где трудился мужчина, из-за жары в цеху он упал и травмировал голову.

Приехавшие на место медики госпитализировали работника. Выяснилось, что работодатель не соблюдал рекомендации по работе при повышенных температурах.

Ранее в Китае врач потерял сознание на работе от усталости.

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