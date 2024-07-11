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Рабочий челябинского завода повредил голову, когда потерял сознание из-за жары в цеху

В Челябинске рабочий завода потерял сознание из-за жары и получил травму головы

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Рабочий потерял сознание и травмировал голову во время жары на одном из металлургических предприятий Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).

Инцидент произошел в раскаленном от жары цеху, обшитом металлом. В тот день температура воздуха на улице превысила отметку в 30℃, но в помещении не соблюдались рекомендации Роспотребнадзора по работе при повышенных температурах.

В результате одному из рабочих стало плохо, он упал и получил травму головы.

«Мужчину увезли в больницу на скорой», — уточнили в пресс-службе ГМПР.

В профсоюзе напомнили, что при температуре 28,5°C продолжительность рабочего дня в помещении без кондиционера должна сокращаться на час, при 29°C — на два часа, а при 30,5°C — на четыре.

Ранее сотрудники Wildberries пригрозили забастовкой из-за жары и отсутствия воды на складах.

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