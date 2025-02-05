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В Москве студентку оштрафовали за оскорбительные посты в адрес одногруппников

Суд в Москве оштрафовал студентку МГУ на 9 тыс. рублей за травлю одногруппников
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Владимир Песня/РИА Новости

Мировой судья судебного участка района Ивановское Москвы оштрафовал на 9 тысяч рублей студентку МГУ им. М.В. Ломоносова за травлю одногруппников в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах говорится, что студентка публиковала на своей странице во «ВКонтакте» нецензурные и оскорбительные посты в отношении двух своих одногруппников.

Один из пострадавших молодых людей рассказал, что одногруппница сначала общалась с ним лично, а с весны прошлого года начала публиковать посты с оскорблениями в его адрес. Она написала, что «поставила свечу за его упокой», отправляла сообщения родственникам молодого человека и обвиняла его во взломе квартиры, когда он не отвечал.

Другая студентка вуза, также пострадавшая, рассказала, что обвиняемая без разрешения снимала ее на камеру.

Оба пострадавших подтвердили, что девушка не отрицала публикацию оскорбительных постов и не оправдывала свои действия взломом аккаунта.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что девушка также сменила свою фамилию на фамилию молодого человека, которого она травила.

В настоящее время страница девушки во «ВКонтакте» отмечена как «удаленная владельцем».

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