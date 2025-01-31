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На Урале школьники снимали кино для взрослых с отстающей в развитии сверстницей

Под Миассом школьники снимали кино для взрослых с отстающей в развитии девочкой
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Pixabay

В поселке под Миассом (Челябинская область) несколько школьников издевались над 12-летней девочкой с отставанием в развитии — они заставили ее раздеться на морозе и голой позировать на камеру. Об этом сообщает 74.ru, в распоряжении которого есть кадры, сделанные несовершеннолетними.

Инцидент произошел 12 января на поселковой детской площадке за магазинами. Знакомые — на видео фигурируют девочка и два мальчика — позвали 12-летнюю потерпевшую на прогулку. Во время нее они избили ее, заставили раздеться, трогали ее за разные части тела и снимали это. После школьники распространили запись.

По информации издания, в Следственном управлении регионального СК возбудили уголовное дело по факту случившегося. Однако, по словам родителей потерпевшей девочки, наказать школьников вряд ли удастся, так как те не достигли возраста уголовной ответственности.

«Выяснилось, что это не первая ситуация. Этот 12-летний мальчик уже довел другую девочку — они в переписке вот этим всем занимались, фотографировали, друг другу присылали, и потом он это все рассылал всем. Девочку начали травить, и родители приняли решение переехать в город», — рассказала журналистам женщина, входящая в инициативную группу поселка.

Директор поселковой школы отметила, что, как только в администрации образовательного учреждения узнали о случившемся, в поселок прибыл инспектор по делам несовершеннолетних, с участниками издевательств провели беседы.

«Общие правовые вопросы мы с детьми проговорили о том, что такое насилие, какое бывает насилие, какая ответственность бывает при оказании насилия на другого человека. И про буллинг с ними говорили, и про все выходящее за рамки нормального человеческого понимания», — отметила директор, добавив, что теперь делом занимаются правоохранительные органы.

Также директор уточнила, что устроившие травлю девочки дети так же, как и она учатся по адаптивной программе, так как у них есть отклонения в развитии.

Ранее в Подмосковье запустили первый в России чат-бот по борьбе с травлей в школах.

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