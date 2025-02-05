В новосибирском Толмачево задерживается прилет сразу 10 рейсов

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет сразу 10 рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Согласно сервису, задерживаются рейсы из Нижневартовска, Хабаровска, Нерюнгри, Магадана, Мирного, Южно-Сахалинска, Усть-Каменогорска, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Пекина.

Рейсы из Красноярска и Иркутска отменены, при этом воздушной гавани не уточнили причины задержки.

До этого РБК сообщал, что по итогам 2024 года в России осталось 30 аэропортов с пассажиропотоком больше миллиона человек — из списка выбыл аэропорт Грозного. За год его показатель снизился на 5,4% до 951,5 тыс., в то время как в 2023 году он достиг миллиона человек.

Возглавил список Шереметьево, базовый аэропорт «Аэрофлота». По данным издания, за прошлый год пассажиропоток аэропортов группы прибавил 16,8%, достигнув 55,3 млн человек (из них почти 37 млн относятся к Шереметьево). Только через этот аэропорт прошли 43,92 млн пассажиров — за год их количество увеличилось на 20%.

Ранее в РФ запланировали существенно нарастить долю отечественных самолетов в авиакомпаниях.