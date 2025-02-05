В Карелии не спасли девушку, которая использовала телефон в душе и получила удар током

В Карелии не выжила женщина, принимавшая душ с телефоном

Жительница Карелии отправилась в душ с телефоном и серьезно пострадала, ее не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Кондопоге. По версии следствия, 32-летняя женщина использовала в душе телефон, который в этот момент был подключен к электросети.

«В связи с попаданием воды на электроприбор пострадавшая получила удар током», – сообщается в публикации.

После произошедшего женщина не выжила.

На данный момент сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье ребенок попал в больницу, потрогав гирлянду. Пятилетний мальчик случайно дернул ее за блок управления, после чего ребенок схватился за оголенный провод.

Как рассказал отец мальчика, на руке сына появились волдыри. В больнице выяснилось, что травма была серьезной и у ребенка могло остановиться сердце. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Подмосковье 14-летнего зацепера ударило током на крыше электрички.