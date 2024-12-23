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В Подмосковье пятилетнего мальчика ударило током от новогодней гирлянды

В Подмосковье ребенок попал в больницу после удара током от новогодней гирлянды
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Depositphotos

В Подмосковье медицинская помощь потребовалась мальчику, который изучал устройство новогодней гирлянды на елке и схватился за оголенный провод. Об этом сообщает mk.ru.

Многодетная семья украшала дом к Новому году, родители нарядили елку. Пятилетний мальчик стал любоваться огоньками гирлянды и случайно дернул ее за блок управления. Конструкция оборвалась, мальчик схватился за оголенный провод и получил удар током.

По словам отца пострадавшего, сын не терял сознания, но на его руке появились волдыри. Семья обратилась за медицинской помощью. Сначала ребенка отвезли в местную больницу, а затем направили в одну из московских больниц. Полученная травма оказалась довольно серьезной, у мальчика могло остановиться сердце. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное, угрозы жизни нет.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее десятилетний мальчик получил удар током, схватившись за декорацию в Петербурге.

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