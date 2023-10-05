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Гора Монблан стала ниже на два метра

Гора Монблан за два года стала ниже на два метра

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Depositphotos

Гора Монблан за последние два года стала ниже на 2,2 метра. Ее высота на данный момент составляет 4805,59 метра, передает французское радио France Info.

Отмечается, что замеры проводились в сентябре группой топографов, ученых и спортсменов. Сообщается, что в работе принял участие известный французский биатлонист Мартен Фуркад. Примечательно, что замеры происходят каждые два года, а на высоту горы оказывают влияние осадки и таяние снегов.

«Учитывая отсутствие осадков в течение двух последних зим и две тепловые волны 2022 и 2023 годов, измеренная высота соответствует климату, который мы имели в течение последних двух лет. Это также является отражением засухи, вызванной потеплением в Европе и особенно в Альпах», — сообщил гляциолог Люк Моро.

Ранее китайские ученые из Университета Цинхуа нашли связь между все более ранним приходом мощных тропических циклонов и глобальным потеплением, вызванным антропогенными выбросами.

К категории мощных или интенсивных относят циклоны со скоростью ветра, превышающей 110 узлов (56,5 м/с). Они считаются одним из самых разрушительных видов стихийных бедствий. Изменения характеристик интенсивных тропических циклонов, включая их количество, силу и длительность, уже хорошо изучены, но пока мало что известно об изменениях их сезонного цикла.

Ранее ученые получили исчерпывающие доказательства ослабления теплого течения Гольфстрим.

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