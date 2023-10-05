Гора Монблан стала ниже на два метра

Гора Монблан за последние два года стала ниже на 2,2 метра. Ее высота на данный момент составляет 4805,59 метра, передает французское радио France Info.

Отмечается, что замеры проводились в сентябре группой топографов, ученых и спортсменов. Сообщается, что в работе принял участие известный французский биатлонист Мартен Фуркад. Примечательно, что замеры происходят каждые два года, а на высоту горы оказывают влияние осадки и таяние снегов.

«Учитывая отсутствие осадков в течение двух последних зим и две тепловые волны 2022 и 2023 годов, измеренная высота соответствует климату, который мы имели в течение последних двух лет. Это также является отражением засухи, вызванной потеплением в Европе и особенно в Альпах», — сообщил гляциолог Люк Моро.

Ранее китайские ученые из Университета Цинхуа нашли связь между все более ранним приходом мощных тропических циклонов и глобальным потеплением, вызванным антропогенными выбросами.

К категории мощных или интенсивных относят циклоны со скоростью ветра, превышающей 110 узлов (56,5 м/с). Они считаются одним из самых разрушительных видов стихийных бедствий. Изменения характеристик интенсивных тропических циклонов, включая их количество, силу и длительность, уже хорошо изучены, но пока мало что известно об изменениях их сезонного цикла.

Ранее ученые получили исчерпывающие доказательства ослабления теплого течения Гольфстрим.