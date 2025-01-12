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Жители Артема установили унитаз вместо крышки люка на дороге из-за бездействия властей

В Приморье жители закрыли унитазом люк на дороге и привлекли внимание властей
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Телеграм-канал «Подъём»

В Артеме (Приморский край) местные жители установили унитаз на колодец без крышки на проезжей части из-за бездействия коммунальных служб. Об этом сообщает «Подъем».

«Жители заявили, что санитарный объект на улице Котовского решили поставить из-за бездействия коммунальных служб. Местные пожаловались, что их уже давно тревожит открытый колодец на проезжей части, однако ситуация не меняется», — отмечается в публикации.

В городской администрации изданию заявили, что крышка на коллекторе не раз восстанавливалась, но она регулярно исчезает, и пообещали поставить новую завтра. Инцидент с установкой унитаза на дороге местные жители бурно обсуждают в соцсетях. Они предлагают дополнить инсталляцию туалетной бумагой и освежителем воздуха.

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