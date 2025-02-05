Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Апелляционный суд признал законным приговор украинскому комбригу

Апелляционный суд признал законным пожизненное заключение комбригу ВСУ Храпачу
close
Anelo/Shutterstock

Апелляционный военный суд признал законным приговор командиру бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Храпачу, заочно осужденному на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

20 сентября защита обжаловала приговор Храпачу, после того, как суд установил, что он приказал бить по белгородским войсковым частям. Подчеркивается, что по его приказу, отданному в целях устрашения, целями ударов стали не участвующие в СВО части.

Второй западный окружной военный суд 4 сентября приговорил комбрига к пожизненному лишению свободы и штрафу в четыре миллиона рублей в счет компенсации причиненного вреда.

По версии следствия, офицер виновен в организации как минимум четырех преступлений террористический направленности. Суд установил, что он приказывал наносить ракетные удары по российскому региону, которые привели к потерям среди мирного населения, а также причинению ущерба гражданским и военным объектам.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор военным за хищение с оборонного предприятия.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами