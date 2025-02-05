Апелляционный суд признал законным приговор украинскому комбригу

Апелляционный военный суд признал законным приговор командиру бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Храпачу, заочно осужденному на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

20 сентября защита обжаловала приговор Храпачу, после того, как суд установил, что он приказал бить по белгородским войсковым частям. Подчеркивается, что по его приказу, отданному в целях устрашения, целями ударов стали не участвующие в СВО части.

Второй западный окружной военный суд 4 сентября приговорил комбрига к пожизненному лишению свободы и штрафу в четыре миллиона рублей в счет компенсации причиненного вреда.

По версии следствия, офицер виновен в организации как минимум четырех преступлений террористический направленности. Суд установил, что он приказывал наносить ракетные удары по российскому региону, которые привели к потерям среди мирного населения, а также причинению ущерба гражданским и военным объектам.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор военным за хищение с оборонного предприятия.