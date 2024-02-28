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Россияне ответили, уместно ли кормить детей грудью в общественных местах

«КП»: 69% россиян считают уместным кормление детей грудью в общественных местах

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Freepik.com

Более половины (69%) россиян считают уместным грудное вскармливание в общественных местах, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,4 тыс. человек.

При этом 57% из этой части опрошенных считают, что при кормлении ребенка женщина должна прикрывать грудь, чтобы не смущать окружающих. Еще 12% думают, что прикрываться необязательно.

«А почему нет? Она своего ребенка кормит. Нормальный человек отойдет в сторонку или просто пройдет мимо, не обращая внимания», — сказала участница опроса.

26% респондентов уверены, что кормить новорожденных можно только в комнатах матери и ребенка. В связи с этим они призвали увеличить количество доступных комнат матери и ребенка в общественных местах. Еще 1% выступили против кормления грудью посреди улицы или в общественном транспорте, оставшиеся 3% затруднились ответить на вопрос.

В ноябре 2023 года депутаты Госдумы от КПРФ Нина Останина и от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова призвали сделать обязательным создание комнат матери и ребенка в парках, торгово-развлекательных комплексах, кафе, вузах и колледжах.

Ранее биологи выяснили, что дельфины кормят детенышей токсичным молоком.

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