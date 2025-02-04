Москвичей предупредили о снегопадах и метели

Синоптик Позднякова сообщила о снегопадах и метели в Москве в конце февраля

Снегопады и метели прогнозируются в столице во второй половине февраля. Об этом сообщила агентству «Москва» ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Она рассказала, что долгосрочные прогнозы позволяют ожидать в конце зимы «значительное количество осадков».

«Февраль, скорее всего, закончится со снегом в большем количестве, чем сейчас за окном», — допустила синоптик.

Она пояснила, что снегопады обычно связаны со вторжением теплого воздуха. По этой причине после «умеренного морозца» в следующие выходные температура начнет расти и в феврале могут быть оттепели.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на Урале и в Сибири температура может упасть до -35°C. По его словам, в первой половине этой недели столбик термометра может опуститься до отметки, которая будет на шесть градусов ниже климатической нормы, а затем в указанных регионах потеплеет до -15°C.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.