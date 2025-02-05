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Документы для исполнителей покушения на Дугину изготовили с помощью Photoshop

ТАСС: документы для покушения на Дугину сделали с помощью Photoshop
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Depositphotos

Поддельные документы, использовавшиеся участницей покушения на журналистку Дарью Дугину, были изготовлены с помощью программы Photoshop. Об этом, ссылаясь на материалы судебного дела, сообщает ТАСС.

Гражданка Украины Наталья Вовк, совершившая покушение на Дугину, пользовалась документами на имя Юлии Зайко. Для облегчения совершения преступления Александр Сучков и Андрей Кузнецов снабдили ее фальшивым свидетельством о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper. Сучков и Кузнецов, действуя из корыстных побуждений, при помощи компьютерных программ Photoshop и Corel изготовили настолько качественную подделку, что у пограничников при пересечении границы Вовк не возникло никаких сомнений в подлинности документа.

2 мая 2023 года сообщалось, что Сучков и Кузнецов получили по 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за подделку документов.

Ранее сообщалось, что в деле о покушении на Дугину вышли на организованную группу.

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