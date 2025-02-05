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Верховный суд объяснил, освобождают ли страховщика от выплат обстрелы приграничья

«Ъ»: Верховный суд счел обстрелы приграничья России страховым случаем
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Обстрелы приграничных регионов России являются страховым случаем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Верховного суда РФ.

По данным издания, страховые компании нередко отказывались платить собственникам зданий, которые получили повреждения из-за обстрелов, заявляя, что страховка не покрывает «военные риски».

Поскольку «состояние войны в России не объявлялось», а происходящее, в частности в Белгородской области, не относится к «военным действиям» по трактовке пленума, то освобождение страховщика от выплат необоснованно, подчеркнул Верховный суд. Страховую компанию в итоге заставили заплатить за пострадавшие от обстрелов здания, добавило издание.

30 января сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн направил в областную думу законопроект о возвращении переселенцам их земельных участков. Хинштейн подчеркнул, что документ позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки: сначала — в безвозмездное пользование, а затем — в собственность.

Ранее для жителей белгородских сел поручили ввести выплаты для аренды жилья.

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