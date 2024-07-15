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Для жителей белгородских сел поручили ввести выплаты для аренды жилья

Гладков поручил ввести компенсацию за аренду для жителей Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья для людей из приграничных населенных пунктов, где невозможно находиться из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 15 июля, глава правительства принял участие в оперативном совещании правительства. На заседании он обратил внимание, что сейчас власти региона выплачивают компенсации за аренду только тем гражданам, жилье которых было разрушено или повреждено.

«Я предлагаю рассмотреть <...> новую норму, которая позволила бы получать компенсацию за арендуемое жилье при наличии договора, при отсутствии второго жилья в собственности, не только тем, у кого жилье повреждено или разрушено, но и тем из этих населенных пунктов <...>, в которых невозможно проживание на территории этих сел», — сказал Гладков.

По его словам, сейчас подобная мера стала необходимостью. В случае ее введения компенсации начнут получать жители ряда населенных пунктов в Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах.

Также губернатор добавил, что в настоящее время на территории области работают несколько пунктов временно размещения. Они рассчитаны на около 15 тыс. человек, но многие люди не готовы покидать свои дома и переезжать в эти пункты.

Ранее жителям Белгородской области начали раздавать огнетушители.

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