Для жителей белгородских сел поручили ввести выплаты для аренды жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья для людей из приграничных населенных пунктов, где невозможно находиться из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 15 июля, глава правительства принял участие в оперативном совещании правительства. На заседании он обратил внимание, что сейчас власти региона выплачивают компенсации за аренду только тем гражданам, жилье которых было разрушено или повреждено.

«Я предлагаю рассмотреть <...> новую норму, которая позволила бы получать компенсацию за арендуемое жилье при наличии договора, при отсутствии второго жилья в собственности, не только тем, у кого жилье повреждено или разрушено, но и тем из этих населенных пунктов <...>, в которых невозможно проживание на территории этих сел», — сказал Гладков.

По его словам, сейчас подобная мера стала необходимостью. В случае ее введения компенсации начнут получать жители ряда населенных пунктов в Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах.

Также губернатор добавил, что в настоящее время на территории области работают несколько пунктов временно размещения. Они рассчитаны на около 15 тыс. человек, но многие люди не готовы покидать свои дома и переезжать в эти пункты.

Ранее жителям Белгородской области начали раздавать огнетушители.