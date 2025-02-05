Москвичи оказались против самозапрета на спонтанные покупки на маркетплейсах

Три четверти москвичей (74%) не поддержали инициативу по введению добровольного самоограничения на спонтанные покупки на маркетплейсах. Только четверть опрошенных (26%) не возражают против подобного нововведения. При этом больше половины респондентов (62%) считают, что маркетплейсы манипулируют потребителями с помощью различных акций и распродаж, чтобы в итоге заставить их покупать больше.

Это показали результаты опроса о спонтанных покупках москвичей, проведенного ADG group. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Подавляющее большинство опрошенных (82%) хотя бы раз совершали спонтанные покупки за прошедший год. Из них треть делает это ежемесячно (32%), 28% – несколько раз в год, четверть опрошенных (27%) – один-два раза в год, 12% – каждую неделю. Каждый сотый респондент относит себя к заядлым шопоголикам, совершающим импульсивные покупки практически каждый день.

Чаще всего москвичи незапланированно покупают одежду (69%), товары для дома (59%), косметику и парфюмерию (52%), игрушки (45%), книги (31%) и обувь (30%). Цена влияет на импульсивность покупок: чем дороже товар, тем реже его покупают спонтанно. Мелкую бытовую технику импульсивно приобретал лишь каждый пятый опрошенный (17%), смартфоны и гаджеты – каждый двадцатый (6%), а крупную бытовую технику – только три человека из ста (3%).

На импульсивные покупки треть москвичей (31%) тратят до 5000 рублей в год, 22% – до 10 000 рублей, каждый пятый респондент (19%) – до 20 000 рублей, каждый двадцатый (5%) – от 20 000 до 50 000 рублей, семь человек из ста (7%) – более 50 000 рублей, а каждый десятый (10%) – свыше 100 000 рублей в год. Еще 6% опрошенных затруднились назвать точную сумму своих расходов на внезапные покупки.

Чаще всего москвичи совершают импульсивные покупки на маркетплейсах (56%), в торговых центрах (43%), во время отдыха и путешествий (31%) и в магазинах у дома (23%). При этом половина респондентов (52%) считают, что спонтанные покупки – это всего лишь способ борьбы со стрессом. Только треть москвичей (35%) назвали их опасной зависимостью, а 13% сравнили с такими вредными привычками, как курение.

Ранее выяснилось, что россияне все осознаннее и осторожнее совершают покупки.