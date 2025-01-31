Одна элитная квартира в Москве стоит как 35 студий

По данным аналитиков экосистемы Kalinka, средняя стоимость приобретенного лота на вторичном рынке элитной недвижимости в 2024 году составила 141,6 млн рублей. За такую цену можно приобрести около 35 компактных студий в черте старой Москвы. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

Средняя стоимость приобретённого лота на рынке вторичной элитной недвижимости в Москве за прошедший год составила 141,6 млн рублей, что на 14% превышает показатель за 2023 год (124 млн рублей). Для квартир показатель составил 150,6 млн рублей (+17% за год), для апартаментов – 97 млн рублей (-4% за год).

При этом в массовом сегменте, по данным агрегаторов, на вторичном рынке недвижимости в пределах старой Москвы можно найти квартиры-студии по цене около 4 млн рублей. Это совсем небольшие лоты площадью 10-15 квадратных метров, которые, тем не менее, покупатели приобретают с целью столичной прописки или сдачи в аренду. Таким образом, по цене одной элитной квартиры можно купить около 35 студий.

Средняя площадь наиболее востребованных квартир в элитном сегменте больше таких бюджетных лотов примерно в 10 раз. Так, диапазоны площадей приобретенных квартир за 2024 год распределились следующим образом: основной спрос приходился на лоты 100–125 квадратных метров с долей 17%, на втором месте объекты площадью 75–100 квадратных метров с долей 14%, а на третьем — 125–150 квадратных метров с долей 13%.

За 2024 год наибольший объем спроса на вторичное элитное жилье был зафиксирован в районе Хамовники, доля которого составила 23% (+5 % по сравнению с 2023 годом). На втором месте — Пресненский район, доля которого в спросе составила 15% (-5%). На третьем месте — район Раменки с долей в спросе 10% (-3% к прошлому году).

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