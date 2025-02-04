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Россиянин за 20 минут украл из магазинов почти 90 шоколадок

В Ульяновске мужчина за 20 минут украл из магазинов почти 90 шоколадок
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Shutterstock

В Ульяновске вор за 20 минут обнес два магазина почти на 90 плиток шоколада. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел 29 января на улице Димитрова. Злоумышленник в течение 20 минут вынес без оплаты из двух магазинов, находящихся рядом, 89 шоколадок разных марок. Из первой торговой точки он похитил 36 плиток, а из второй — 53 плитки. Общая сумма ущерба составила почти девять тысяч рублей.

Сотрудники служб безопасности магазинов обратились в полицию. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого — им оказался безработный и ранее судимый 32-летний местный житель. Украденные шоколадки он продал неизвестным, а вырученные за них деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье о краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что серийный похититель сливочного масла из Красноярска предстанет перед судом.

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