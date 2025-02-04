Российские полицейские накрыли межрегиональную сеть притонов с проститутками

Полицейские накрыли сеть притонов с проститутками, точки которой располагались в двух регионах России. Об этом сообщает ГУ МВД России по ХМАО-Югре.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью выявили и пресекли деятельность межрегиональной сети заведений, где оказывались нелегальные услуги. Полицейские установили, что криминальные притоны работали в нежилых помещениях под вывесками массажных салонов, однако там клиентам оказывались услуги сексуального характера.

На территории ХМАО-Югры притоны выявили в Сургуте и Нягани. Еще две нелегальные точки располагались в Якутске. В ходе обысков в салонах и местах жительства подозреваемых полицейские изъяли телефоны, компьютеры, платежные терминалы, серверы для видеонаблюдения, черновую бухгалтерию, выручку и специальную атрибутику.

В отделы полиции доставили 35 сотрудниц салонов. Также в Сургуте задержали предполагаемых организаторов незаконного бизнеса — 58-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, а также их 33-летнюю сообщницу, которая занималась подбором проституток. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 240 и ч. 1 ст. 241 УК РФ.

Ранее в Якутии за организацию проституции вынесли приговор 14 членам ОПГ.