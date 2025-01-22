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В Якутии за организацию проституции вынесли приговор 14 членам ОПГ

В Якутии 14 участников ОПГ осудили за организацию проституции
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Depositphotos

В Республике Саха (Якутия) осудили 14 участников организованной преступной группировки (ОПГ) за организацию проституции. Об этом сообщает сайт Нерюнгринского городского суда.

Суд установил, что с 2015 по 2021 год фигуранты организовывали занятие проституцией другими лицами, а также вовлекали и принуждали к продолжению занятием проституцией, применяя насилие и угрожая им.

Организатор группы получил 5,5 лет лишения свободы, остальные участники группировки — срок или штраф. Приговор, как отмечается на сайте суда, еще не вступил в силу и может быть обжалован в Верховном суде.

В начале января в Новом Уренгое накрыли женскую ОПГ, занимавшуюся организацией проституции.

По версии следствия, они занимались незаконной деятельностью с 2016 года по 2024 год. Предварительно, одна из фигуранток подбирала девушек для занятия проституцией, а также работала администратором, принимая заказы на предоставление услуг от мужчин и составляя график.

Ранее стало известно, что 10 омичей будут судить за притон с проститутками под видом массажного салона.

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