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В Удмуртии ребенок едва не задохнулся, проглотив во сне зуб

В Удмуртии врачи спасли девочку, вдохнувшую молочный зуб
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

Медики Республиканской детской клинической больницы спасли ребенка, который едва не задохнулся, проглотив во сне молочный зуб. Об этом сообщает минздрав Удмуртии.

10-летняя девочка была оставлена в больницу с жалобами на проблемы с дыханием. В ходе обследования у нее было обнаружено инородное тело в бронхах, которое пришлось извлекать эндоскопическим способом.

Оказалось, что девочка во время сна случайно вдохнула выпавший молочный зуб. Несколько дней школьница находилась под наблюдением врачей и была выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи достали из желудка полуторагодовалого ребенка более ста магнитов. В больницу родители обратились после того, как заподозрили, что мальчик проглотил инородный предмет. Во время обследования выяснилось, что пациент проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. С помощью специального оборудования специалисты провели гастроскопию и достали все инородные предметы.

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