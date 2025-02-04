В Удмуртии ребенок едва не задохнулся, проглотив во сне зуб

Медики Республиканской детской клинической больницы спасли ребенка, который едва не задохнулся, проглотив во сне молочный зуб. Об этом сообщает минздрав Удмуртии.

10-летняя девочка была оставлена в больницу с жалобами на проблемы с дыханием. В ходе обследования у нее было обнаружено инородное тело в бронхах, которое пришлось извлекать эндоскопическим способом.

Оказалось, что девочка во время сна случайно вдохнула выпавший молочный зуб. Несколько дней школьница находилась под наблюдением врачей и была выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи достали из желудка полуторагодовалого ребенка более ста магнитов. В больницу родители обратились после того, как заподозрили, что мальчик проглотил инородный предмет. Во время обследования выяснилось, что пациент проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. С помощью специального оборудования специалисты провели гастроскопию и достали все инородные предметы.

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