Сверстник жестоко избил 13-летнего мальчика в российской школе

В Нижневартовске мальчик жестоко избил сверстника в школе

В Нижневартовске 13-летний мальчик жестоко избил сверстника в школе, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает ugra.kp.ru.

Инцидент произошел 3 февраля в школе №3. Один из учащихся жестоко избил сверстника, в результате ученику потребовалась медицинская помощь.

По словам очевидцев, пострадавшего доставили в детскую окружную больницу. Мальчика прооперировали. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Городской департамент образования организовал проверку после случившегося. В Следственном комитете России сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее в Екатеринбурге школьник попал в больницу после нападения одноклассника.