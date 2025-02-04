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Сверстник жестоко избил 13-летнего мальчика в российской школе

В Нижневартовске мальчик жестоко избил сверстника в школе
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Shutterstock

В Нижневартовске 13-летний мальчик жестоко избил сверстника в школе, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает ugra.kp.ru.

Инцидент произошел 3 февраля в школе №3. Один из учащихся жестоко избил сверстника, в результате ученику потребовалась медицинская помощь.

По словам очевидцев, пострадавшего доставили в детскую окружную больницу. Мальчика прооперировали. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Городской департамент образования организовал проверку после случившегося. В Следственном комитете России сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее в Екатеринбурге школьник попал в больницу после нападения одноклассника.

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