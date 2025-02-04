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Мать убила сына, засунув ему руки в горло во время ритуала экзорцизма

MS News: на Тайване мужчина задохнулся во время ритуала экзорцизма
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Depositphotos

На Тайване 29-летний мужчина скончался во время ритуала экзорцизма — его семья пыталась изгнать из родственника дьявола. Подробности сообщил портал MS News.

Инцидент произошел в декабре 2023-го: семье Чэня показалось, что он ведет себя странно. Например, мужчина отказывался есть и пить в течение нескольких дней. Вмешательство врачей ему не помогло, и родственники решили провести обряд в святилище в их доме в поселке Хувэй.

«Во время обряда изгнания дьявола <...> отец и брат держали его конечности, в то время как его мать залезла ему в горло голыми руками, как сообщается, пытаясь «поймать призрака», — говорится в статье.

Из-за действий матери Чэнь задохнулся.

2 февраля 2025 года его мать приговорили к 3,5 года тюрьмы, отца — к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч тайваньских долларов, а младшего брата — к двум годам заключения с пятилетней отсрочкой и общественным работам.

До этого сообщалось об инциденте в Черняховске под Калининградом, где отчим убил пасынка за отказ делать зарядку, сбросил тело в реку и искал ребенка с волонтерами.

Ранее в Индии мужчина признался, что убил и приготовил тело жены, но его не арестовали.

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