Стал известен размер пенсий россиян старше 80 лет после индексации

Когда россиянину исполняется 80 лет, он может рассчитывать на увеличение фиксированной части своей пенсионной выплаты, согласно ч. 1 ст. 17 закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях». Об этом пишет РБК.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной части и суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента (ИПК). В 2024 году фиксированная выплата составляет ₽8134,88, а с 1 января 2025 года увеличится на 9,5%, до ₽8907,70. Стоимость ИПК в 2024 году — ₽133,05, с 1 января 2025 года она также вырастет на 9,5%, до ₽145,69.

Важно отметить, что не все граждане, достигшие 80 лет, получают страховую пенсию. Социальная пенсия, предназначенная для тех, кто нуждается в поддержке или не накопил достаточно пенсионных баллов, не увеличивается после 80 лет. В 2024 году ее базовый размер составляет ₽7733,34, с планируемым увеличением на 14,75% с 1 апреля 2025 года.

Для получения повышенной выплаты после 80 лет не нужно подавать отдельные заявления — Социальный фонд начислит прибавку автоматически в следующем месяце после достижения восьмидесятилетия. В случае отсутствия прибавки необходимо обратиться в отделение Социального фонда России.

Ранее было названо условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.