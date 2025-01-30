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Пьяный россиянин решил пошутить и выстрелил в лоб подруге

В Коряжме мужчина решил пошутить и выстрелил подруге в лоб
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СУ СКР по Архангельской области и НАО

В Коряжме пьяный 34-летний мужчина выстрелил своей 32-летней подруге в лоб, полагая, что винтовка не заряжена. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Предварительно, инцидент произошел 25 января дома у местного жителя. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина взял пневматическую винтовку, полагая, что она не заряжена, и выстрелил в лоб своей подруге.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с тяжелым ранением головы, она впала в кому и пробыла в ней до 29 января. Спасти женщину врачам не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «Фонтанка» сообщает, что стрелок намеревался лишь пошутить.

Ранее петербургский подросток случайно выстрелил себе в живот и оказался в больнице.

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