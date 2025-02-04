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Женщина из США 5 лет живет в автомобиле из-за дорогой аренды жилья

The Sun: американка 5 лет живет в машине и путешествует по стране
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mothernateur/TikTok

Женщина из США пять лет живет в автомобиле, путешествуя по стране, пишет The Sun.

Американка по имени Нейт уже почти пять лет живет в своей машине. Она уволилась с работы и теперь путешествует по стране, рассказывая о своем быте на колесах. Женщина утверждает, что, несмотря на морозы на улице, ей всегда удается оставаться в тепле внутри автомобиля.

«Многие думают, что я всю ночь держу двигатель включенным, чтобы согреться, но это не так. Это вредно и для природы, и для машины», — рассказала путешественница.

Вместо этого она включает печку всего на минуту, когда приезжает на место для ночлега, чтобы подготовить машину ко сну. Основной источник тепла — это многослойные одеяла и спальный мешок, которые помогают ей сохранять тепло в осенне-зимний период.

Для дополнительного комфорта американка носит комбинезон, обтягивающий топ, перчатки и пушистые носки. Чтобы поддерживать гигиену, Нейт регулярно посещает ближайший спортзал, где принимает душ.

Женщина признается, что за годы жизни в машине она научилась лучше спать в холодных условиях. Ее история вдохновляет многих, кто мечтает о свободе путешествий, но сомневается в возможности комфортной жизни в таких условиях.

«Это не для всех, но для меня это идеальный образ жизни», — заключила она.

Ранее семья из Индии устроила погребальную церемонию для своего старого автомобиля.

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