Семья из Индии устроила погребальную церемонию для своего старого автомобиля, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, провести автомобиль в последний путь пришли около 1500 человек. Семья, устроившая такое мероприятие, потратила на его организацию около $5000. Под громкий смех и аплодисменты транспортное средство погрузили в четырехметровую яму и засыпали землей. Владелец машины рассказал, что она была для него символом уважения и процветания.

Чтобы увековечить память о своем автомобиле, мужчина планирует посадить дерево на месте погребения.

«Эта машина была для нас как член семьи, и она принесла нам удачу», — объяснил он.

Кадры с церемонии быстро разошлись по соцсетям, вызвав множество шуток среди людей, которые отметили, что «такое случается только в Индии».

Ранее пара из США уволилась с работы, чтобы путешествовать по миру на своем автофургоне.