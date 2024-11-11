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Семья из Индии устроила погребальную церемонию для своего старого автомобиля

The Indian Express: в Индии семья проводила свой старый автомобиль в последний путь

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jist.news/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Семья из Индии устроила погребальную церемонию для своего старого автомобиля, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, провести автомобиль в последний путь пришли около 1500 человек. Семья, устроившая такое мероприятие, потратила на его организацию около $5000. Под громкий смех и аплодисменты транспортное средство погрузили в четырехметровую яму и засыпали землей. Владелец машины рассказал, что она была для него символом уважения и процветания.

Чтобы увековечить память о своем автомобиле, мужчина планирует посадить дерево на месте погребения.

«Эта машина была для нас как член семьи, и она принесла нам удачу», — объяснил он.

Кадры с церемонии быстро разошлись по соцсетям, вызвав множество шуток среди людей, которые отметили, что «такое случается только в Индии».

Ранее пара из США уволилась с работы, чтобы путешествовать по миру на своем автофургоне.

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