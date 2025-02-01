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Министр обороны Литвы призвала отказаться от иллюзий о хороших отношениях с Китаем

Глава МО Шакалене: Литве нужно отказаться от иллюзий о хороших отношениях с КНР
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David J. Phillip/AP

Литве следует отказаться от иллюзий о том, что она может установить с Китаем хорошие отношения. Об этом агентству ELTA заявила министр обороны балтийской страны Довиле Шакалене.

«Не следует питать иллюзий, что с Китаем у нас установятся хорошие отношения. Этого не будет», — сказала она.

По ее словам, Литва разделяет политику своего стратегического партнера — Соединенных Штатов Америки, которые занимают крайне негативную позицию в отношении Китая.

Шакалене добавила, что Китай представляет угрозу для Литвы.

До этого в Литве заявили о намерении запретить сотрудникам, работающим с секретной информацией, выезжать в недружественные страны. По данным министерства обороны Литвы, в список государств, куда не смогут уехать сотрудники секретных структур, войдут те же страны, въезд в которые уже запрещен военным и должностным лицам, — это Россия, Белоруссия и Китай.

Ранее в МИД РФ назвали причину разрыва всех межгосударственных связей со странами Прибалтики.

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