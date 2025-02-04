В картине Тициана нашли скрытый портрет, удививший ученых

В картине Тициана ученые обнаружили скрытый портрет, удививший их, пишет Reuters.

Исследователи на Кипре сделали сенсационное открытие, обнаружив скрытый портрет, который на протяжении веков оставался незамеченным под картиной мастера эпохи Возрождения Тициана. Речь идет о работе 1570 года, известной под названием «Се человек», копия которой сейчас выставлена в Лимассоле.

На скрытом портрете изображен неизвестный мужчина с тонкими усиками, держащий перо в руке и стоящий рядом со стопкой бумаг или книг. Этот прозаический образ резко контрастирует с основной картиной, на которой изображен Иисус Христос в терновом венце, связанный и готовящийся к распятию.

«Картина хранит в себе секрет, и этот секрет — скрытый портрет, о котором до сих пор никто не знал», — рассказал профессор Николас Бакирцис, возглавляющий исследовательскую группу в Кипрском институте.

Картина, известная как «Се человек», изображает Иисуса рядом с Понтием Пилатом, римским прокуратором, который руководил судом над Христом перед его распятием. Исследователи обнаружили скрытый портрет, когда готовили картину к реставрации. С помощью микроскопа они заметили различные пигменты, просвечивающие через кракелюр - сеть мелких трещин, характерную для старых картин.

«Это было похоже на разгадывание головоломки», — поделился Бакирцис.

Используя современные методы визуализации и неинвазивного анализа, специалисты смогли восстановить полный скрытый портрет. На основе рентгеновских снимков они создали масляную копию изображения.

«Это явно портрет банкира, юриста или какого-то другого профессионала на рабочем месте. Я не знаю ни одного случая, когда мы могли бы так четко увидеть, как художник наносит новый рисунок поверх старой композиции», — добавил Бакирцис.

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