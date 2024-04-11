Ученые раскрыли секрет большого красного попугая на 400-летнем шедевре Рубенса

Американские ученые из Нью-Йоркского технологического института разгадали уловку фламандского художника Питера Пауля Рубенса, которой он воспользовался при создании картины «Падение Человека, Адам и Ева» в 1629 году. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Vision (JOV).

Произведение создано по мотивам библейского сюжета и изображает момент искушения Адамы и Евы змеем в Райском саду. Первоначальную версию картины написал итальянский художник Тициан в XVI веке. Примерно через 100 лет Рубенс воссоздал работу Тициана, добавив в нее новые детали. Например, на полотне появился большой красный попугай, которого не было у Тициана.

Как выяснили исследователи, яркая птица позволила Рубенсу манипулировать взглядом зрителя, направляя его на Еву — центрального персонажа в композиции.

Выводы ученых подтвердились в ходе экспериментов, во время которых группе добровольцев показывали цифровые версии шедевра. На одних копиях присутствовал попугай, а на других его удалили с помощью обработки. Движения глаз и направление взгляда участников фиксировала камера.

Оказалось, что при наличии попугая наблюдатели более сосредоточенно смотрели на лицо Евы, тогда как без птицы их внимание блуждало по всему полотну.

Исследователи заключили, что Рубенс поместил попугая на картину не только в качестве декоративного или символического элемента, но и ради манипуляций визуальным вниманием зрителя, чтобы усилить впечатление от центрального героя произведения.

Авторы работы добавили, что уловка фламандского мастера может быть полезна современным маркетологам и дизайнерам.

Ранее ученые выяснили, что немецкий художник XVI века Гольбейн приукрашивал внешность на портретах своих заказчиков.