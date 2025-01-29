SHOT: очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовом-на-Дону

Очевидцы сообщили о громких взрывах в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказали местные жители, звуки взрывов были слышны в районе села Кулешовка. Также в районе Северный в Ростове-на-Дону звучала сирена.

Кроме того, сообщается, что звуки взрывов слышали жители Таганрога в Ростовской области.

Утром 29 января врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что над территорией Ростовской области сбили беспилотный летательный аппарат. Дрон упал за пределами населенных пунктов, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Слюсарь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военные сбили беспилотник над Калужской областью.