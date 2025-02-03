Воспитанницы крымской спортшколы обвинили тренера в домогательствах

В Крыму группа воспитанниц одной из спортивных школ обвинила тренера в домогательствах. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Воспитанницы спортивной школы, расположенной в городе Керчи, обратились в правоохранительные органы и сообщили, что тренер несколько лет назад домогался их и использовал недопустимые методы воспитания. По словам спортсменок, педагог совершал эти действия в их отношении во время выездных соревнований.

Глава ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело и установить детали и обстоятельства случившегося. Расследование поставлено на контроль руководителем регионального главка ведомства.

До этого в Казани задержали психолога, которого клиентки обвинили в домогательствах. По словам одной из посетительниц, он предлагал ей соитие, мотивируя это тем, что без этого процесса она станет инвалидом.

Ранее учителя российской школы заподозрили в домогательствах в отношении младшеклассницы.