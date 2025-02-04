СМИ выяснили, на какой должности Маск работает в Белом доме

Илона Маска, миллиардера, основателя SpaceX и Tesla и сторонника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в нынешней администрации назначили «специальным государственным служащим». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме.

«Илон Маск официально служит при президенте Дональде Трампе в качестве специального государственного служащего. Эта должность означает, что Маск <...> не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим <...> Маск не получает зарплату», — сообщает телеканал.

Уточняется, что эта должность предполагает более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных сотрудников администрации американского президента — это особенно критично, с учетом статуса Маска как одного из богатейших людей в США.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID.