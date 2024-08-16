Комик Комиссаренко пошутил в ответ на начатое против него расследование

Стендап-комик Слава Комиссаренко прокомментировал новость о том, что Следственный комитет (СК) Белоруссии начал в его отношении расследование. В своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он выложил скриншот сообщения ведомства.

«Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получается», — пошутил Комиссаренко.

До этого Комиссаренко обвинили по трем уголовным статьям, в том числе в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Комику может грозить до шести лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года полиция сорвала его концерт в Чехии. Комик завершил концерт шуткой, после чего сотрудники правоохранительных органов попросили зрителей как можно скорее покинуть помещение.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. Тогда же ему запретили выступать на родине.

Ранее комик Пушкин высказался об отъезде из страны.