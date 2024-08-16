Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комик Комиссаренко пошутил в ответ на начатое против него расследование

Комик Комиссаренко ответил шуткой на начатое против него расследование

close
100%
Слава Комиссаренко/YouTube.com

Стендап-комик Слава Комиссаренко прокомментировал новость о том, что Следственный комитет (СК) Белоруссии начал в его отношении расследование. В своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он выложил скриншот сообщения ведомства.

«Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получается», — пошутил Комиссаренко.

До этого Комиссаренко обвинили по трем уголовным статьям, в том числе в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Комику может грозить до шести лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года полиция сорвала его концерт в Чехии. Комик завершил концерт шуткой, после чего сотрудники правоохранительных органов попросили зрителей как можно скорее покинуть помещение.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. Тогда же ему запретили выступать на родине.

Ранее комик Пушкин высказался об отъезде из страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами