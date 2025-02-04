Три кол-центра, обманывавших россиян, раскрыли в Узбекистане

В Узбекистане раскрыли масштабную сеть мошенников, которые в трех кол-центрах выманивали деньги у россиян, по делу задержаны 32 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации», — говорится в публикации.

По данным следствия, сеть аферистов, состоящая из 32 человек, действовала под видом кол-центров, два из которых были расположены в Фергане и один в Ташкенте. Операторы кол-центров, используя персональные данные россиян, убеждали их под тем или иным предлогом перевести им свои средства.

Всех участников преступной группы задержали, уточняют правоохранители Узбекистана. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 («Мошенничество, совершенное группой лиц») и статьей 278-2 («Незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники стали выманивать биометрические данные своих жертв, чтобы усилить вероятность получения секретных данных.

Также взламывать Telegram аферисты могут при помощи домовых чатов. Злоумышленники используют поддельные QR-коды, размещая их в общественных местах под видом ссылок на домовые чаты. Отсканировав такой код, пользователь рискует предоставить злоумышленникам доступ к своей учетной записи в мессенджере.

Ранее сообщалось, что в России телефонных мошенников будут ловить с помощью биометрии.