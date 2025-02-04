Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три кол-центра, обманывавших россиян, раскрыли в Узбекистане

СГБ Узбекистана раскрыла три мошеннических кол-центра, вымогавших деньги россиян
close
Depositphotos

В Узбекистане раскрыли масштабную сеть мошенников, которые в трех кол-центрах выманивали деньги у россиян, по делу задержаны 32 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации», — говорится в публикации.

По данным следствия, сеть аферистов, состоящая из 32 человек, действовала под видом кол-центров, два из которых были расположены в Фергане и один в Ташкенте. Операторы кол-центров, используя персональные данные россиян, убеждали их под тем или иным предлогом перевести им свои средства.

Всех участников преступной группы задержали, уточняют правоохранители Узбекистана. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 («Мошенничество, совершенное группой лиц») и статьей 278-2 («Незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники стали выманивать биометрические данные своих жертв, чтобы усилить вероятность получения секретных данных.

Также взламывать Telegram аферисты могут при помощи домовых чатов. Злоумышленники используют поддельные QR-коды, размещая их в общественных местах под видом ссылок на домовые чаты. Отсканировав такой код, пользователь рискует предоставить злоумышленникам доступ к своей учетной записи в мессенджере.

Ранее сообщалось, что в России телефонных мошенников будут ловить с помощью биометрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами