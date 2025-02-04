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В Швеции у школы произошел инцидент со стрельбой

SVT: в Швеции у школы произошел инцидент со стрельбой
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Global Look Press

На территории школы Campus Risbergska в городе Эребру в центральной Швеции проводится полицейская операция после появления сообщений о стрельбе. Об этом сообщает SVT.

Телеканал сообщает, что речь идет о стрельбе из автоматического оружия. В полиции отметили, что дело касается «совершения тяжкого насильственного преступления».

На месте происшествия работают спасательные службы и машины скорой помощи. Местным жителям рекомендуется держаться подальше от района школы и оставаться в своих домах. Часть ведущей в школу улицы закрыта.

В полиции на данный момент отказались от дальнейших комментариев, о пострадавших не сообщается.

6 октября сообщалось, что стрельба произошла в одном из торговых центров, расположенных в шведском городе Кунгсбакка. Инцидент произошел в торговом комплексе Kungsmässan, один человек был ранен.

Ранее стрельба произошла в школе в американском штате Теннесси.

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