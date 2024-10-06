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В Швеции произошла стрельба в торговом центре

SVT: неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в шведском городе Кунгсбакка

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Global Look Press

Стрельба произошла в одном из торговых центров, расположенных в шведском городе Кунгсбакка. Об этом сообщил местный телеканал SVT, сославшись на правоохранительные органы.

По информации журналистов, инцидент произошел в комплексе Kungsmässan. Они уточнили, что прибывшие на место ЧП сотрудники полиции уже взяли подозреваемого под стражу.

«Один человек ранен», — говорится в материале.

Никакая информация о состоянии пострадавшего пока не поступала.

При этом очевидец рассказал корреспондентам, что устроивший стрельбу человек был в маске. Сейчас около торгового центра скопилось большое количество полицейских машин, добавили авторы публикации.

В свою очередь, газета Aftonbladet заявила, что стражи порядка эвакуировали из комплекса всех его сотрудников и посетителей. В статье приводятся слова одного из находившихся в здании людей, который отметил, что всего в помещении раздались пять или шесть выстрелов.

5 сентября в уборной в одной из школ в шведском муниципалитете Худдинге произошла стрельба. В результате один подросток получил серьезное ранение, а правоохранители задержали злоумышленника прямо на месте ЧП. Журналисты выяснили, что нападавший действовал по чьему-то поручению.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек во время прогулки по торговому центру выстрелил в школьницу.

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